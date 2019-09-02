02.09.2019 21:32
Россиянка Мария Кошель впервые в истории вошла в топ-8 чемпионата мира по боулингу
Российская спортсменка Мария Кошель заняла седьмое место на чемпионате мира по боулингу, который проходил с 22 по 30 августа в Лас-Вегасе (США). За медали женского чемпионата мира боролись 176 игроков из 36 стран мира, которые разыграли награды в индивидуальном зачете, парах, тройках и командном зачете из пяти человек.
Этот результат позволил Кошель впервые в истории войти в восьмерку лучших спортсменок чемпионата мира.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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