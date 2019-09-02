Россиянка Мария Кошель впервые в истории вошла в топ-8 чемпионата мира по боулингу

Российская спортсменка Мария Кошель заняла седьмое место на чемпионате мира по боулингу, который проходил с 22 по 30 августа в Лас-Вегасе (США). За медали женского чемпионата мира боролись 176 игроков из 36 стран мира, которые разыграли награды в индивидуальном зачете, парах, тройках и командном зачете из пяти человек.



