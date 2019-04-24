Новости Фото Федерации боулинга России Россиянка Виктория Каширская завоевала золото юношеского чемпионата Европы по боулингу Российская спортсменка Виктория Каширская стала обладательницей золотой медали юношеского чемпионата Европы по боулингу, который походил с 13 по 22 апреля в австрийской Вене.





Второе место заняла немка Nele Niehusen, бронза у Sara Xuereb из Мальты.

В турнире принимали участие 65 спортсменок из 26 стран. Россию представляли восемь участников. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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