На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Флаинг диск
Миниволей
Пляжный футбол
Фехтование
Капоэйра
Силовой экстрим
Боулинг
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Боулинг
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
24.04.2019 15:17
Фото Федерации боулинга России
Россиянка Виктория Каширская завоевала золото юношеского чемпионата Европы по боулингу
Российская спортсменка Виктория Каширская стала обладательницей золотой медали юношеского чемпионата Европы по боулингу, который походил с 13 по 22 апреля в австрийской Вене.

Фото Федерации боулинга России

Второе место заняла немка Nele Niehusen, бронза у Sara Xuereb из Мальты.

В турнире принимали участие 65 спортсменок из 26 стран. Россию представляли восемь участников.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/24/111215.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
24.04.2019 15:17
Россиянка Виктория Каширская завоевала золото юношеского чемпионата Европы по боулингу
17.03.2019 17:31
Россияне стали призерами международного турнира по боулингу «Brooklyn Open
03.01.2019 10:40
Итоги чемпионата мира по боулингу в Гонконге
27.11.2018 18:53
Шесть спортсменов представляют Россию на чемпионате мира по боулингу
20.04.2017 23:38
Мария Кошель завоевала золото юношеского чемпионата Европы по боулин
01.09.2016 23:00
Максим Окороков - 22-й, сборная России - 13-я в командных соревнованиях на
11.08.2016 22:04
Варвара Грязнова - 69-я, Дмитрий Данилин - 87-й на молодёжном чемпионате м
Все новости
Сюжеты
Хоккей. Хоккей - Евротур сезон 2008/2009
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 