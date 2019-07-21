В Омске состоялся розыгрыш Кубка России по боулингу 2019 в дисциплинах личные соревнования, парные соревнования – смешанные, парные соревнования, командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.).
Победители и призеры в личных соревнованиях
мужчины
1 место – мс Андреев Сергей (Республика Татарстан)
2 место – мс Коршак Ян (Республика Татарстан)
3 место – кмс Аврамчик Михаил (Хабаровский край)
женщины
1 место – мс Чернюк Эльза (Московская область)
2 место – мс Недосеева Дарья (Москва)
3 место – мс Каширская Виктория (Омская область)
Победители и призеры в парных соревнованиях
мужчины
1 место – мс Красноштанов Антон
мс Кошелев Никита (Республика Татарстан)
2 место – мс Зеленков Антон
мс Шаров Антон (Свердловская область)
3 место – мс Сидоров Алексей
кмс Алимпиев Дмитрий (Санкт-Петербург)
женщины
1 место – кмс Семина Анастасия
мс Кошель Мария (Москва)
2 место – мс Зеленкова Евгения
1р. Мартынова Татьяна (Омская область)
3 место – мс Каширская Ольга
мс Каширская Виктория (Омская область)
смешанные пары
1 место – мсмк Паршуков Алексей
мс Кошель Мария (Москва)
2 место – кмс Степаненко Виктор
мс Смотрова Ксения (Московская область)
3 место – кмс Распутин Андрей
кмс Кузнецова Яна (Свердловская область)
Победители и призеры в командных соревнованиях (3 чел.)
мужчины
1 место – мс Андреев Сергей
мс Красноштанов Антон
мс Кошелев Никита (Республика Татарстан)
2 место – мс Носов Юрий
мс Филатов Артемий
мс Устинов Михаил (Новосибирская область)
3 место – кмс Степаненко Виктор
1р. Галаев Эдуард
кмс Вовк Валерий (Республика Крым)
Победители и призеры в командных соревнованиях (3 чел.)
женщины
1 место – мс Каширская Ольга
мс Каширская Виктория
мс Егель Алена (Омская область)
2 место – мс Смотрова Ксения
мс Абазова Ольга
мс Чернюк Эльза (Московская область)
3 место – мс Зеленкова Евгения
мс Мохирева Юлия
кмс Киселева Оксана (Свердловская область)
Победители и призеры в командных соревнованиях (5 чел.)
мужчины
1 место – мс Андреев Сергей
мс Красноштанов Антон
мс Кошелев Никита
мс Коршак Ян
кмс Вологин Геннадий(Республика Татарстан)
2 место – кмс Горяев Михаил
3р. Карпов Александр
мс Мельниченко Михаил
мс Мартынов Сергей
1р. Елистратов Никита (Омская область)
3 место – мс Ярославцев Алексей
мс Рыжиков Андрей
мс Зеленков Антон
мс Шаров Антон
мс Городничий Игорь (Свердловская область)
женщины
1 место – мс Зеленкова Евгения
мс Мохирева Юлия
мс Кравченко Марина
кмс Кузнецова Яна
кмс Пражак Наталья
кмс Киселева Оксана (Свердловская область)
2 место – мс Чернюк Эльза
мс Абазова Ольга
мс Смотрова Ксения
кмс Ополева Анастасия
1р. Яреева Мария
кмс Сороколет Юлия (Московская область)
3 место – мс Суханова Галина
мс Кошель Мария
мс Недосеева Дарья
кмс Рудакова Василиса
мс Сазонова Елена (Москва)
Зачет All Events
мужчины
1 место – мс Кошелев Никита (Республика Татарстан)
2 место – кмс Степаненко Виктор (Республика Крым)
3 место – мсмк Паршуков Алексей (Краснодарский край)
женщины
1 место – мс Кошель Мария (Москва)
2 место – мс Зеленкова Евгения (Свердловская область)
3 место – мс Каширская Виктория (Омская область)