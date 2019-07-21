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21.07.2019 10:34
Фото http://russianbowling.ru/
Итоги Кубка России по боулингу 2019
В Омске состоялся розыгрыш Кубка России по боулингу 2019 в дисциплинах личные соревнования, парные соревнования – смешанные, парные соревнования, командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.).

Победители и призеры в личных соревнованиях
мужчины
1 место – мс Андреев Сергей (Республика Татарстан)
2 место – мс Коршак Ян (Республика Татарстан)
3 место – кмс Аврамчик Михаил (Хабаровский край)
 
женщины
1 место – мс Чернюк Эльза (Московская область)
2 место – мс Недосеева Дарья (Москва)
3 место – мс Каширская Виктория (Омская область)
 
Победители и призеры в парных соревнованиях
мужчины
1 место – мс Красноштанов Антон
                 мс Кошелев Никита (Республика Татарстан) 
2 место – мс Зеленков Антон
                 мс Шаров Антон (Свердловская область)
3 место – мс Сидоров Алексей
                 кмс Алимпиев Дмитрий (Санкт-Петербург)
 
женщины
1 место – кмс Семина Анастасия
                 мс Кошель Мария (Москва) 
2 место – мс Зеленкова Евгения
                     1р. Мартынова Татьяна (Омская область)
3 место – мс Каширская Ольга
                 мс Каширская Виктория (Омская область)
 
смешанные пары
1 место – мсмк Паршуков Алексей
                 мс Кошель Мария (Москва) 
2 место – кмс Степаненко Виктор
                 мс Смотрова Ксения (Московская область)
3 место – кмс Распутин Андрей
                 кмс Кузнецова Яна (Свердловская область)
 
Победители и призеры в командных соревнованиях (3 чел.)
мужчины
1 место – мс Андреев Сергей
                 мс Красноштанов Антон
                 мс Кошелев Никита (Республика Татарстан) 
2 место – мс Носов Юрий
                 мс Филатов Артемий
                 мс Устинов Михаил (Новосибирская область)
3 место – кмс Степаненко Виктор
                 1р. Галаев Эдуард
                 кмс Вовк Валерий (Республика Крым)
 
Победители и призеры в командных соревнованиях (3 чел.)
женщины
1 место – мс Каширская Ольга
                 мс Каширская Виктория
                 мс Егель Алена (Омская область) 
2 место – мс Смотрова Ксения
                 мс Абазова Ольга
                 мс Чернюк Эльза (Московская область)
3 место – мс Зеленкова Евгения
                 мс Мохирева Юлия
                 кмс Киселева Оксана (Свердловская область)
 
Победители и призеры в командных соревнованиях (5 чел.)
мужчины
1 место – мс Андреев Сергей
                 мс Красноштанов Антон
                 мс Кошелев Никита 
                 мс Коршак Ян
                 кмс Вологин Геннадий(Республика Татарстан) 
2 место – кмс Горяев Михаил
                 3р. Карпов Александр
                 мс Мельниченко Михаил 
                 мс Мартынов Сергей
                 1р. Елистратов Никита (Омская область)
3 место – мс Ярославцев Алексей
                 мс Рыжиков Андрей
                 мс Зеленков Антон
                 мс Шаров Антон
                 мс Городничий Игорь (Свердловская область)
женщины
1 место – мс Зеленкова Евгения
                 мс Мохирева Юлия
                 мс Кравченко Марина 
                 кмс Кузнецова Яна
                 кмс Пражак Наталья
                 кмс Киселева Оксана (Свердловская область) 
2 место – мс Чернюк Эльза
                 мс Абазова Ольга
                 мс Смотрова Ксения 
                 кмс Ополева Анастасия
                 1р. Яреева Мария
                 кмс Сороколет Юлия (Московская область)
3 место – мс Суханова Галина
                 мс Кошель Мария
                 мс Недосеева Дарья
                 кмс Рудакова Василиса
                 мс Сазонова Елена (Москва)
 
Зачет All Events 

мужчины
1 место  – мс Кошелев Никита (Республика Татарстан)
2 место  – кмс Степаненко Виктор (Республика Крым)
3 место  – мсмк Паршуков Алексей (Краснодарский край)

женщины
1 место  – мс Кошель Мария (Москва)
2 место  – мс Зеленкова Евгения (Свердловская область)
3 место  – мс Каширская Виктория (Омская область)
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/21/111267.html
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