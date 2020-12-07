Ксения Шойгу, фото woman.ru

Дочь министра Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

29-летняя Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, избрана главой Федерации триатлона России. Ксения Сергеевна была единственным кандидатом на эту должность.





«На сегодняшний день одной из основных наших задач является развитие триатлона в регионах, а также развитие юношеского триатлона. Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — цитирует Шойгу официальный сайт ФТР.



