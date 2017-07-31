Андрей Брюханков, фото с triathlon.org

Андрей Брюханков - победитель, Антон Козлов - бронзовый призёр Кубка Европы по триатлону

Кубок Европы по триатлону среди мужчин и женщин был разыгран в минувшие выходные в турецком Стамбуле.





Две награды завоевали российские спортсмены в мужскуих соревнованиях. Обладателем главного приза стал Андрей Брюханков, преодолевший дистанцию (плавание - 1500 м, велогонка - 40 км, бег - 10 км) за 1 час 52 минуты 42 секунды. Антон Козлов стал бронзовым призёром с результатом 1:54.08. Серебро завоевал украинец Дмитрий Маляр (1:53.45). Владимир Турбаевский занял шестое место (1:55.37), Андрей Алыпов - девятое (1:55.58), Денис Селивёрстов - десятое (1:56.08). Ярослав Потанин не сумел добраться до финиша.



