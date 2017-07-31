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31.07.2017 13:57
Андрей Брюханков, фото с triathlon.org
Андрей Брюханков - победитель, Антон Козлов - бронзовый призёр Кубка Европы по триатлону
Кубок Европы по триатлону среди мужчин и женщин был разыгран в минувшие выходные в турецком Стамбуле. 

Две награды завоевали российские спортсмены в мужскуих соревнованиях. Обладателем главного приза стал Андрей Брюханков, преодолевший дистанцию (плавание - 1500 м, велогонка - 40 км, бег - 10 км) за 1 час 52 минуты 42 секунды. Антон Козлов стал бронзовым призёром с результатом 1:54.08. Серебро завоевал украинец Дмитрий Маляр (1:53.45). Владимир Турбаевский занял шестое место (1:55.37), Андрей Алыпов - девятое (1:55.58), Денис Селивёрстов - десятое (1:56.08). Ярослав Потанин не сумел добраться до финиша. 

Победу в женских соревнованиях одержала канадская спортсменка Эми Лего (2:08.21). Серебро завоевала украинка Маргарита Крылова (2:10.06), бронзу - Грейс Мусгров из Австралии (2:11.10). Российские спортсменки участия в турнире не принимали. 
Города:
Стамбул
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/31/110623.html
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