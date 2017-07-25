Дмитрий Полянский и Илья Прасолов, фото с ftr.org.ru

Дмитрий Полянский завоевал серебро, Илья Прасолов - бронзу на этапе Кубка мира по триатлону в Венгрии

Этап Кубка мира по триатлону состоялся в минувшие выходные в венгерском Тисауйвароше.





В мужских соревнованиях российские спортсмены завоевали две награды - серебряную и бронзовую. Дмитрий Полянский финишировал вторым с результатом 55 минут 13 секунд, вслед за ним завершил дистанцию Илья Прасолов (55.18). Победу одержал венгр Бенке Бичак (54.58). Андрей Брюханков не сумел добраться до финиша.



