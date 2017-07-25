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25.07.2017 22:48
Дмитрий Полянский и Илья Прасолов, фото с ftr.org.ru
Дмитрий Полянский завоевал серебро, Илья Прасолов - бронзу на этапе Кубка мира по триатлону в Венгрии
Этап Кубка мира по триатлону состоялся в минувшие выходные в венгерском Тисауйвароше. 

В мужских соревнованиях российские спортсмены завоевали две награды - серебряную и бронзовую. Дмитрий Полянский финишировал вторым с результатом 55 минут 13 секунд, вслед за ним завершил дистанцию Илья Прасолов (55.18). Победу одержал венгр Бенке Бичак (54.58). Андрей Брюханков не сумел добраться до финиша. 

Золото в женских соревнованиях завоевала американка Рени Томлин с результатом 1 час 00 минут 45 секунд, серебро - француженка Леони Перье (1:00.46), бронзу - Майке Келерс из Нидерландов (1:00.51). Анастасия Абросимова финишировала 21-й (1:02.26), Елена Данилова - 24-й (1:02.42). 
Персоны:
Полянский Дмитрий
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/25/110601.html
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