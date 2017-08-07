Фото Федерации триатлона России

Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы по триатлону

Российская сборная в составе Анастасии Горбуновой, Андрея Моисеенко, Екатерины Матюх и Алексея Калистратова стала обладателем серебряных наград чемпионата Европы по триатлону для спортсменов до 23 лет, который проходил в минувшие выходные в Венгрии. Золото завоевали представители Великобритании, Тройку призеров замкнули спортсмены из Италии.





Лучшей среди россиян в индивидуальных гонках стала Анастасия Горбунова занявшая 4 место, Екатерина Матюх - 9, Тамара Максиянова -18, Мария Бибичева - 23, Мария Молярова - 25. Победителем гонки стала Georgia Taylor-Brown (Великобритания), серебро у Zsanett Bragmayer (Венгрия) и бронзу завоевала Sian Rainsley (Великобритания).



