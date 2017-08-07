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07.08.2017 10:14
Фото Федерации триатлона России
Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы по триатлону
Российская сборная в составе Анастасии Горбуновой, Андрея Моисеенко, Екатерины Матюх и Алексея Калистратова стала обладателем серебряных наград чемпионата Европы по триатлону для спортсменов до 23 лет, который проходил в минувшие выходные в Венгрии. Золото завоевали представители Великобритании, Тройку призеров замкнули спортсмены из Италии.

Лучшей среди россиян в индивидуальных гонках стала Анастасия Горбунова занявшая 4 место, Екатерина Матюх - 9, Тамара Максиянова -18, Мария Бибичева - 23, Мария Молярова - 25. Победителем гонки стала Georgia Taylor-Brown (Великобритания), серебро у Zsanett Bragmayer (Венгрия) и бронзу завоевала Sian Rainsley (Великобритания).

У мужчин золото выиграл Bence Bics&225;k (Венгрия), серебро у Sylvain Fridelance (Швейцария), бронзу взял M&225;rk D&233;vay (Венгрия). Результаты россиян: Алексей Калистратов - 14, Андрей Моисеенко - 16, Антон Пономарев - 35, Руслан Терехов - 39, Илья Суслов - 43.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/07/110636.html
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