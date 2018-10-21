Новости Екатерина Матюх, фото с sport.mos.ru Сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете на молодежном чемпионате Европы по триатлон Российские триатлонисты стали третьими в смешанной эстафете на чемпионате Европы по триатлону для спортсменов не старше 23 лет, который проходит в израильском Эйлате.

Валентина Рясова, Антон Пономарев, Екатерина Матюх, Григорий Антипов показали результат 1 час 6 минут 17 секунд, проиграв победителям из Швейцарии 13 секунд.

Первое место заняли представители Великобритании. Эйлат Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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