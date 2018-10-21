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21.10.2018 20:17
Екатерина Матюх, фото с sport.mos.ru
Сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете на молодежном чемпионате Европы по триатлон
Российские триатлонисты стали третьими в смешанной эстафете на чемпионате Европы по триатлону для спортсменов не старше 23 лет, который проходит в израильском Эйлате.

Валентина Рясова, Антон Пономарев, Екатерина Матюх, Григорий Антипов показали результат 1 час 6 минут 17 секунд, проиграв победителям из Швейцарии 13 секунд.

Первое место заняли представители Великобритании.
Города:
Эйлат
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/21/111089.html
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