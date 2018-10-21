21.10.2018 20:17
Екатерина Матюх, фото с sport.mos.ru
Сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете на молодежном чемпионате Европы по триатлон
Российские триатлонисты стали третьими в смешанной эстафете на чемпионате Европы по триатлону для спортсменов не старше 23 лет, который проходит в израильском Эйлате.
Валентина Рясова, Антон Пономарев, Екатерина Матюх, Григорий Антипов показали результат 1 час 6 минут 17 секунд, проиграв победителям из Швейцарии 13 секунд.
Первое место заняли представители Великобритании.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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