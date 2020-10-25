В ночь с 24 на 25 октября на бойцовском острове в Абу-Даби состоялся бой за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтджи.
Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Эта победа стала 29-й при ноле в графе "Поражения".
После боя российский боец заявил, что этот поединок последний в его бойцовской карьере: "Спасибо моей команде, которая всегда со мной. Спасибо моему тренеру Хавьеру Мендесу. И я хочу сказать, что это мой последний бой. Я общался с матерью по этому поводу. Я ей пообещал, что мой бой против Гэтджи будет последним для меня. Это для отца. У меня остался один родитель. Я хотел бы уделить ей время».