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Нурмагомедов победил Гэтджи и завершил карьеру в ММА

В ночь с 24 на 25 октября на бойцовском острове в Абу-Даби состоялся бой за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтджи.





Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Эта победа стала 29-й при ноле в графе "Поражения".



