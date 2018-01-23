23.01.2018 20:41
На фото Федор Емельяненко, itar-tass.com
Емельяненко и Мир проведут бой в апреле в Чикаго
Россиянин Федор Емельяненко встретится с с экс-победителем абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Фрэнком Миром в бою по правилам ММА в рамках турнира организации Bellator. Бой состоится 28 апреля в Чикаго. Кроме Емельяненко и Мира в турнире примут участие еще шесть бойцов.
Емельяненко, которому в сентябре прошлого года исполнился 41 год, за профессиональную карьеру одержал 36 побед в 41 поединке и в 5 боях уступил.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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