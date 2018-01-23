На фото Федор Емельяненко, itar-tass.com

Емельяненко и Мир проведут бой в апреле в Чикаго

Россиянин Федор Емельяненко встретится с с экс-победителем абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Фрэнком Миром в бою по правилам ММА в рамках турнира организации Bellator. Бой состоится 28 апреля в Чикаго. Кроме Емельяненко и Мира в турнире примут участие еще шесть бойцов.



