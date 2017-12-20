Новости Фото Союз смешанных боевых единоборств ММА России Сборная России стала абсолютным триумфатором чемпионата Европы по ММА Российские спортсмены завоевали все золотые медали на чемпионате Европы по смешанным боевых единоборствам, который проходил в немецком Дрездене.По итогам финалов, в которых нашим бойцам противостояли соперники из Белоруссии, Украины и Германии, восемь российских спортсменов удостоились высших наград:

Магомедрасул Шейхмагомедов (до 56,7 кг) Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг) Наби Ашурлаев (до 65,8 кг) Ислам Омаров (до 70,3 кг) Камал Магомедов (до 77,1 кг) Магомед Умалатов (до 84 кг) Гаджимурад Баширов (до 93 кг) Ризван Куниев (свыше 93 кг) Дрезден Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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