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11.11.2017 22:08
Федор Емельяненко
Соперником Федора Емельяненко на турнире Bellator, скорее всего, станет Фрэнк Мир
Соперником российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко в первом раунде турнира за пояс чемпиона Bellator, скорее всего, станет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Фрэнк Мир.

Россиянин Емельяненко, американец Мир и еще шесть бойцов в 2018 году примут участие в турнире, победитель которого станет обладателем пояса Bellator в тяжелом весе.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/11/110720.html
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