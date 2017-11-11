Новости Федор Емельяненко Соперником Федора Емельяненко на турнире Bellator, скорее всего, станет Фрэнк Мир Соперником российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко в первом раунде турнира за пояс чемпиона Bellator, скорее всего, станет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Фрэнк Мир.

Россиянин Емельяненко, американец Мир и еще шесть бойцов в 2018 году примут участие в турнире, победитель которого станет обладателем пояса Bellator в тяжелом весе. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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