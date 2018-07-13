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13.07.2018 13:56
Александр Емельяненко, фото с gazeta.ru
Александр Емельяненко нокаутировал Виктора Пешту
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко одержал победу над чехом Виктором Пештой на турнире RCC (Russian Cagefighting Championship) 3 в Екатеринбурге.

Поединок, состоявшийся в понедельник, завершился победой 36-летнего россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

В активе Емельяненко-младшего 28 побед при семи поражениях. Свой прошлый поединок Емельяненко провел также в рамках RCC в мае, нокаутировав бразильца Габриэля Гонзагу.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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