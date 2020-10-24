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24.10.2020 21:28
Иван Каковский, фото ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда
Иван Каковский завоевал золото Чемпионата России по снукеру
Петербуржец Иван Каковский стал победителем Чемпионата России по снукеру среди мужчин, который проходил в Тюмени. В турнире принимал участие 31 спортсмен из девяти регионов РФ.

Каковский выиграл три встречи в своей группе с общим счётом 6:0 по фреймам. Выйдя в плей-офф, петербуржец  одержал еще три победы и вышел в финал, где победил 17-летнего игрока из Перми Андрея Карасова.  Эта золотая медаль Чемпионата России стала шестой для Каковского.

Итоги:
1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)
2-е место: Андрей Карасов  (Пермь)
3-4-е место: Алексей Корень (Москва) и Кирилл Жиздюк (Севастополь)

По материалам ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда.


Фото ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/10/24/111468.html
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