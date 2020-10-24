Петербуржец Иван Каковский стал победителем Чемпионата России по снукеру среди мужчин, который проходил в Тюмени. В турнире принимал участие 31 спортсмен из девяти регионов РФ.
Каковский выиграл три встречи в своей группе с общим счётом 6:0 по фреймам. Выйдя в плей-офф, петербуржец одержал еще три победы и вышел в финал, где победил 17-летнего игрока из Перми Андрея Карасова. Эта золотая медаль Чемпионата России стала шестой для Каковского.
Итоги:
1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)
2-е место: Андрей Карасов (Пермь)
3-4-е место: Алексей Корень (Москва) и Кирилл Жиздюк (Севастополь)
По материалам ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда.
Фото ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда