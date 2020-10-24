Иван Каковский, фото ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда

Иван Каковский завоевал золото Чемпионата России по снукеру

Петербуржец Иван Каковский стал победителем Чемпионата России по снукеру среди мужчин, который проходил в Тюмени. В турнире принимал участие 31 спортсмен из девяти регионов РФ.





Каковский выиграл три встречи в своей группе с общим счётом 6:0 по фреймам. Выйдя в плей-офф, петербуржец одержал еще три победы и вышел в финал, где победил 17-летнего игрока из Перми Андрея Карасова. Эта золотая медаль Чемпионата России стала шестой для Каковского.





Итоги:

1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)

2-е место: Андрей Карасов (Пермь)

3-4-е место: Алексей Корень (Москва) и Кирилл Жиздюк (Севастополь)





По материалам ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда.









Фото ФБС Санкт-Петербурга и Лиги любителей бильярда







