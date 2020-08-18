Ронни О`Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру
Ронни О`Салливан, представляющий Англию, завоевал золото чемпионата мира по снукеру, который проходил в английском Шеффилде. В финальной встрече О`Салливан со счетом 18:8 переиграл своего соотечественника Кайрена Уилсона.
Победитель в шестой раз выиграл первенство мира. Ранее ему это удавалось с 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 году. По количеству титулов О`Салливан сравнялся с Рэем Риардоном из Уэльса и англичанином Стивом Дэвисом.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/18/111436.html