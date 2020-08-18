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18.08.2020 15:06
Фото snooker.by
Ронни О`Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру
Ронни О`Салливан, представляющий Англию, завоевал золото чемпионата мира по снукеру, который проходил в английском Шеффилде.  В финальной встрече О`Салливан со счетом 18:8 переиграл своего соотечественника Кайрена Уилсона.

Победитель в шестой раз выиграл первенство мира. Ранее ему это удавалось с 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 году. По количеству титулов О`Салливан сравнялся с Рэем Риардоном из Уэльса и англичанином Стивом Дэвисом.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/18/111436.html
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