Фото snooker.by

Ронни О`Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру

Ронни О`Салливан, представляющий Англию, завоевал золото чемпионата мира по снукеру, который проходил в английском Шеффилде. В финальной встрече О`Салливан со счетом 18:8 переиграл своего соотечественника Кайрена Уилсона.



