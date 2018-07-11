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11.07.2018 13:44
Фото http://www.fbsrf.ru/
Российские бильярдистки стали победительницами командного зачета чемпионата Европы по снукеру
Россиянки Анастасия Нечаева (Москва) и Полина Астахова (Санкт-Петербург) заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по снукеру, который проходил  с 18 по 29 июня в Бухаресте (Румыния).

Ранее Анастасия Нечаева выступала в дуэте с Дарье Сиротиной. В этом составе девушки четырежды становились чемпионками Европы.
Города:
Бухарест
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/11/110989.html
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