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Российские бильярдистки стали победительницами командного зачета чемпионата Европы по снукеру

Россиянки Анастасия Нечаева (Москва) и Полина Астахова (Санкт-Петербург) заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по снукеру, который проходил с 18 по 29 июня в Бухаресте (Румыния).



