11.07.2018 13:44
Фото http://www.fbsrf.ru/
Российские бильярдистки стали победительницами командного зачета чемпионата Европы по снукеру
Россиянки Анастасия Нечаева (Москва) и Полина Астахова (Санкт-Петербург) заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по снукеру, который проходил с 18 по 29 июня в Бухаресте (Румыния).
Ранее Анастасия Нечаева выступала в дуэте с Дарье Сиротиной. В этом составе девушки четырежды становились чемпионками Европы.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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