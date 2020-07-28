28.07.2020 22:53
Иван Каковский, фото www.homeofsnooker.ru
Впервые в истории российский бильярдист выступил в квалификации чемпионата мира
Российский бильярдист Иван Каковский уступил на первом этапе чемпионата мира по снукеру, который проходил в английском Шеффилде. Впервые в истории спортсмен из России принял участие в самом престижном турнире по бильярду.
Каковский со счетом 3:6 проиграл шестикратному финалисту чемпионатов мира, члену Зала славы снукера англичанину Джимми Уайту.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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