Новости Иван Каковский, фото www.homeofsnooker.ru Впервые в истории российский бильярдист выступил в квалификации чемпионата мира Российский бильярдист Иван Каковский уступил на первом этапе чемпионата мира по снукеру, который проходил в английском Шеффилде. Впервые в истории спортсмен из России принял участие в самом престижном турнире по бильярду.

Каковский со счетом 3:6 проиграл шестикратному финалисту чемпионатов мира, члену Зала славы снукера англичанину Джимми Уайту. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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