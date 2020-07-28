На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Шашки
Авиационный спорт
Бильярд
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Бильярд
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
28.07.2020 22:53
Иван Каковский, фото www.homeofsnooker.ru
Впервые в истории российский бильярдист выступил в квалификации чемпионата мира
Российский бильярдист Иван Каковский уступил на первом этапе чемпионата мира по снукеру, который проходил в английском Шеффилде. Впервые в истории спортсмен из России принял участие в самом престижном турнире по бильярду.

Каковский со счетом 3:6 проиграл шестикратному финалисту чемпионатов мира, члену Зала славы снукера англичанину Джимми Уайту.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/07/28/111425.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
28.07.2020 22:53
Впервые в истории российский бильярдист выступил в квалификации чемпионата мира
03.05.2019 22:25
Россиянка Кристина Ткач выиграла золото чемпионата Европы по бильярду
11.07.2018 13:44
Российские бильярдистки стали победительницами командного зачета че
28.10.2017 21:35
Определились победители чемпионата России по свободной пирамиде
05.12.2016 21:33
Миронова стала шестикратной чемпионкой мира по бильярду в свободной ?
04.05.2016 21:46
Марк Селби стал двукратным чемпионом мира по снукеру
27.04.2016 13:24
Сергей Тузов и Диана Миронова стали чемпионами России по динамичной п
Все новости
Сюжеты
В мире. Финансы и спорт
В мире. Спорт для всех
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 