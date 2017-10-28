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28.10.2017 21:35
Русский бильярд
Определились победители чемпионата России по свободной пирамиде
Со 2 по 7 октября в Москве прошел чемпионат России по бильярду (свободная пирамида). 

В мужской части турнира обладателем золотой медали стал Александр Муравьев из Пензы. Второе место занял представитель Ленинградской области Никита Володин. Третью строчку разделили Илья Строков (Воронеж) и москвич Егор Куренев. 

Среди женщин чемпионкой России стала Мария Карпова из Москвы. Серебряную медаль завоевала воронежская спортсменка Полина Ярошевич. Бронзовыми призерами москвички Элина Нагула и Анастасия Становова.
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/28/110707.html
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