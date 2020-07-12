Совет директоров Европейской ассоциации каноэ принял решение об отмене Первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 и до 24 лет.
"Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ сделала все возможное, чтобы сохранить проведение первенства, и ? в течение последнего месяца вела переписку со всеми организациями, вовлеченными в подготовку ? соревнований, ? пытаясь найти даты, отвечающие возможностям каждой из них. Однако в условиях пандемии коронавируса, когда все международные соревнования ? 2020 года откладывались ? на более поздний срок, сложилась ситуация, в которой трудно было подобрать подходящие даты для проведения первенства осенью с.г., приемлемые для всех," - говорится в сообщении Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.