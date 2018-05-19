Олеся Ромасенко, фото с kubsport.ru

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко стали вторыми на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в венгерском Сегеде.



