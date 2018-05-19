19.05.2018 18:10
Олеся Ромасенко, фото с kubsport.ru
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко стали вторыми на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в венгерском Сегеде.
На дистанции 200 метров россиянки показали результат 43,954 секунды и уступив лишь китайскому дуэту Лин Вэньцзюнь/Чжан Луци (43,082), бронза у венгерок Кинчэ Такач и Вираг Баллы (44,427).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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