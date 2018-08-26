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26.08.2018 21:55
Сборная России заняла третье место в общем зачете чемпионата мира по по гребле на байдарках и каноэ
Сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в португальском городе Монтемор-у-Велью.

Российские гребцы завоевали на соревнованиях 11 наград (3 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых).

Победили в медальном зачете немецкие спортсмены (7, 4, 2), вторыми стали венгры (6, 1, 2).
Города:
Монтемор-у-Велью
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/26/111045.html
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