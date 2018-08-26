Новости Сборная России заняла третье место в общем зачете чемпионата мира по по гребле на байдарках и каноэ Сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в португальском городе Монтемор-у-Велью.



Российские гребцы завоевали на соревнованиях 11 наград (3 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых).



Победили в медальном зачете немецкие спортсмены (7, 4, 2), вторыми стали венгры (6, 1, 2). Монтемор-у-Велью Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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