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04.04.2018 22:18
Илья Первухин, фото afanasy.biz
Первухин выиграл соревнования в каноэ-одиночке на дистанции 2000 метров на чемпионате России по гребле
Илья Первухин, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и чемпион мира-2014, завоевал золото в каноэ-одиночке на дистанции 2000 метров на чемпионате России по гребле, который проходит в эти в Краснодаре.

Первухин показал время 8 минут 22,950 секунды. Вторым стал Кирилл Шамшурин (8.27,230). Бронза у Ильи Штокалова (8.35,390).

На дистанции 2000 метров в байдарке-одиночке у мужчин лучшим стал Олег Жестков, его результат – 7 минут 45,240 секунды. Серебро завоевал Владислав Литовка (7.48,480), тройку призеров замкнул Олег Синявин (7.49,600). Среди женщин чемпионкой России стала Светлана Черниговская с результатом 8 минут 41,570 секунды. Второе место заняла Кира Степанова (8.44,630), третье место заняла Анастасия Панченко (8.47,560).
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/04/110893.html
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