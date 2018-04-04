Илья Первухин, фото afanasy.biz

Первухин выиграл соревнования в каноэ-одиночке на дистанции 2000 метров на чемпионате России по гребле

Илья Первухин, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и чемпион мира-2014, завоевал золото в каноэ-одиночке на дистанции 2000 метров на чемпионате России по гребле, который проходит в эти в Краснодаре.





Первухин показал время 8 минут 22,950 секунды. Вторым стал Кирилл Шамшурин (8.27,230). Бронза у Ильи Штокалова (8.35,390).



