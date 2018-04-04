Первухин выиграл соревнования в каноэ-одиночке на дистанции 2000 метров на чемпионате России по гребле
Илья Первухин, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и чемпион мира-2014, завоевал золото в каноэ-одиночке на дистанции 2000 метров на чемпионате России по гребле, который проходит в эти в Краснодаре.
Первухин показал время 8 минут 22,950 секунды. Вторым стал Кирилл Шамшурин (8.27,230). Бронза у Ильи Штокалова (8.35,390).
На дистанции 2000 метров в байдарке-одиночке у мужчин лучшим стал Олег Жестков, его результат – 7 минут 45,240 секунды. Серебро завоевал Владислав Литовка (7.48,480), тройку призеров замкнул Олег Синявин (7.49,600). Среди женщин чемпионкой России стала Светлана Черниговская с результатом 8 минут 41,570 секунды. Второе место заняла Кира Степанова (8.44,630), третье место заняла Анастасия Панченко (8.47,560).