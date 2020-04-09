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09.04.2020 11:51
Фото РСБИ
Кубок Эльбруса по кудо
В марте в Нальчике (Кабардино-Балкария) состоялись поединки 5-го Кубка Эльбруса по кудо. Этот турнир ежегодно собирает сильнейших спортсменов из всего округа. В 2020 году на Кубке выступили 250 спортсменов.

Технические результаты Кубка Эльбруса

 12-13 лет 180 ед.
1 Багандов Шамиль (Олимп)
2 Аветисян Армен (Golden Way)
3 Шидов Ахмед (Predator)
3 Гаджиев Магомедамин (Олимп РД)

12-13 лет 190 ед.
1 Демченко Александр (Союз)
2 Байрамов Мурад (Ronin)
3 Блгомолов Арман (Ronin)
3 Бештоев Александр (Predator)

12-13 лет 200 ед.
1 Бетрозов Владимир (Sparta)
2 Струговец Андрей (Ronin)
3 Надзиров Идар (Sparta)
3 Беспалов Данил (Tigers)

12-13 лет 210 ед.
1 Тимченко Илья (Warrior)
2 Калюжный Богдан (Легенда)
3 Свириденко Егор (Сталкер)
3 Сальников Данил (Союз)

12-13 лет 220 ед.
1 Темроков Маирбек (КБР)
2 Оганезов Эдуард (Golden Way)
3 Маремшаов Астемир (КБР)
3 Нестеренко Багдан (Ronin)

12-13 лет 230 ед.
1 Америди Павел (Легенда)
2 Караев Марат (Sparta)

12-13 лет 240 ед.
1 Орцуев Мансур (Sparta)
2 Бегиев Тамерлан (Sparta)
3 Рыбкин Никита (Легенда)
3 Самойлов Егор (Союз)

14-15 лет 200 ед.
1 Хутов Беслан (Predator)
2 Поспелов Дмитрий (Warrior)

14-15 лет 210 ед.
1 Маремшаов Амирхан (Sparta)
2 Расторгуев Михаил (Warrior)
3 Батищев Егор (Golden Way)
3 Пилипенко Иван (Lion)

14-15 лет 220 ед.
1 Кумуков Рустам (Sparta)
2 Алиев Ислам (Олимп РД)
3 Беляев Владислав (Tigers)
3 Табухов Мухамед (Sparta)

14-15 лет 230 ед.
1 Рахметов Руслан (Легенда)
2 Струговец Тимур (Ronin)
3 Джарулаев Абуюсуп
3 Абакаров Махмуд (Легион)

14-15 лет 240 ед.
1 Тамазов Родион (Patriot)
2 Архангельский Тимур (Sparta)
3 Базаров Анвар (Warrior)
4 Табухов Астемир (Predator)

14-15 лет 250 ед.
1 Асатрян Арарат (Golden Way)
2 Авраменко Тимур (Исток)
3 Каратенко Владиир (Golden Way)
3 Исмаилов Али (Sparta)

14-15 лет 250+ ед.
1 Тимаков Максим (Golden Way)
2 Варитлов Рустам (Sparta)
3 Голубятников Николай (Golden Way)
3 Матаев Амин (Sparta)

14-15 лет Девушки 200+ ед.
1 Переяслова Валерия (Patriot)
2 Козлова Наталья (Союз)
3 Никитина Дарья (Lion)
3 Борисенко Ангелина (Сталкер)

16-17 лет до 230 ед.
1 Абазов Мухамед  (Sparta)
2 Гаджиев Магомеднур (Олимп РД)
3 Берлизов Вадим (Ronin)
3 Ильдарханов Равиль (Олимп РД)

16-17 лет до 240 ед.
1 Брянцев Никита (Сталкер)
2 Аппаев Астемир (Predator)
3 Хашев Адам (Sparta)

16-17 лет до 250 ед.
1 Жанкишиев Мурат (Predator)
2 Катаев Данил (Sparta)
3 Бараков Имран (Predator)
3 Андиян Антон (Легенда)

16-17 лет до 260 ед.
1 Павлов Антон (Легион)
2 Теуважев Тамерлан (Sparta)

16-17 лет до 270 ед.
1 Савин Иван (Ronin)
2 Асанов Тамерлан (Sparta)
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/04/09/111392.html
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