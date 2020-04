Новости Фото РСБИ Кубок Эльбруса по кудо В марте в Нальчике (Кабардино-Балкария) состоялись поединки 5-го Кубка Эльбруса по кудо. Этот турнир ежегодно собирает сильнейших спортсменов из всего округа. В 2020 году на Кубке выступили 250 спортсменов.

Технические результаты Кубка Эльбруса

12-13 лет 180 ед. 1 Багандов Шамиль (Олимп) 2 Аветисян Армен (Golden Way) 3 Шидов Ахмед (Predator) 3 Гаджиев Магомедамин (Олимп РД)

12-13 лет 190 ед. 1 Демченко Александр (Союз) 2 Байрамов Мурад (Ronin) 3 Блгомолов Арман (Ronin) 3 Бештоев Александр (Predator)

12-13 лет 200 ед. 1 Бетрозов Владимир (Sparta) 2 Струговец Андрей (Ronin) 3 Надзиров Идар (Sparta) 3 Беспалов Данил (Tigers)

12-13 лет 210 ед. 1 Тимченко Илья (Warrior) 2 Калюжный Богдан (Легенда) 3 Свириденко Егор (Сталкер) 3 Сальников Данил (Союз)

12-13 лет 220 ед. 1 Темроков Маирбек (КБР) 2 Оганезов Эдуард (Golden Way) 3 Маремшаов Астемир (КБР) 3 Нестеренко Багдан (Ronin)

12-13 лет 230 ед. 1 Америди Павел (Легенда) 2 Караев Марат (Sparta)

12-13 лет 240 ед. 1 Орцуев Мансур (Sparta) 2 Бегиев Тамерлан (Sparta) 3 Рыбкин Никита (Легенда) 3 Самойлов Егор (Союз)

14-15 лет 200 ед. 1 Хутов Беслан (Predator) 2 Поспелов Дмитрий (Warrior)

14-15 лет 210 ед. 1 Маремшаов Амирхан (Sparta) 2 Расторгуев Михаил (Warrior) 3 Батищев Егор (Golden Way) 3 Пилипенко Иван (Lion)

14-15 лет 220 ед. 1 Кумуков Рустам (Sparta) 2 Алиев Ислам (Олимп РД) 3 Беляев Владислав (Tigers) 3 Табухов Мухамед (Sparta)

14-15 лет 230 ед. 1 Рахметов Руслан (Легенда) 2 Струговец Тимур (Ronin) 3 Джарулаев Абуюсуп 3 Абакаров Махмуд (Легион)

14-15 лет 240 ед. 1 Тамазов Родион (Patriot) 2 Архангельский Тимур (Sparta) 3 Базаров Анвар (Warrior) 4 Табухов Астемир (Predator)

14-15 лет 250 ед. 1 Асатрян Арарат (Golden Way) 2 Авраменко Тимур (Исток) 3 Каратенко Владиир (Golden Way) 3 Исмаилов Али (Sparta)

14-15 лет 250+ ед. 1 Тимаков Максим (Golden Way) 2 Варитлов Рустам (Sparta) 3 Голубятников Николай (Golden Way) 3 Матаев Амин (Sparta)

14-15 лет Девушки 200+ ед. 1 Переяслова Валерия (Patriot) 2 Козлова Наталья (Союз) 3 Никитина Дарья (Lion) 3 Борисенко Ангелина (Сталкер)

16-17 лет до 230 ед. 1 Абазов Мухамед (Sparta) 2 Гаджиев Магомеднур (Олимп РД) 3 Берлизов Вадим (Ronin) 3 Ильдарханов Равиль (Олимп РД)

16-17 лет до 240 ед. 1 Брянцев Никита (Сталкер) 2 Аппаев Астемир (Predator) 3 Хашев Адам (Sparta)

16-17 лет до 250 ед. 1 Жанкишиев Мурат (Predator) 2 Катаев Данил (Sparta) 3 Бараков Имран (Predator) 3 Андиян Антон (Легенда)

16-17 лет до 260 ед. 1 Павлов Антон (Легион) 2 Теуважев Тамерлан (Sparta)

16-17 лет до 270 ед. 1 Савин Иван (Ronin) 2 Асанов Тамерлан (Sparta)

