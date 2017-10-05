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05.10.2017 20:41
Фото Федерация кудо России
Итоги Всероссийского турнира по кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна
23 сентября в г. Иваново состоялся Всероссийский турнир на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. В турнире приняли участие спортсмены из Ульяновской, Вологодской, Костромской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Псковской, Московской, Ивановской областей, из г. Санкт-Петербург и г. Москва.

Технические результаты:
 
Категория 190 ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Ляхович Тимур (Ярославская обл.)
2 место — Усенко Никита (Калужская обл.)
3 место — Вояковский Викентий (Калужская обл.)
 
Категория 200 ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Котиков Данил (Вологодская обл.)
2 место — Колбанов Роман (Калужская обл.)
3 место — Шведчиков Аркадий (Ивановская обл.)
 
 Категория 210 ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Магомедов Артур (Ивановская обл.)
2 место — Носков Илья (Ивановская обл.)
3 место — мишуничев Дмитрий (Калужская обл.)
 
 Категория 220 ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Зубачев Владислав (Московская обл.)
2 место — Филиппов Ярослав (г. Москва)
3 место — Кузнецов Владислав (Ивановская обл.)
 
 Категория 230 ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Шуваев Владислав (Ивановская обл.)
2 место — Замотин Андрей (Костромская обл.)
3 место — Лукин Даниил (Ивановская обл.)
 
 
Категория 240 ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Давыдов Кирилл (г. Москва)
2 место — Петрухин Никита (г. Москва)
 
 Категория 250 ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Кузьмин Матвей (Ярославская обл.)
2 место — Фомин Матвей (Ярославская обл.)
3 место — Алекперов Джабраил (г. Москва) 
 
 Категория 250+ ед. (2001-2004 г.р.)
1 место — Валиев Алан (Ивановская обл.)
2 место — Курицын Дмитрий (Костромская обл.)
3 место — Симоненко Максим (Калужская обл.)
 
 Категория 200 ед. девушки (2001-2004 г.р.)
1 место — Волкова Ксения (Ярославская обл.)
2 место — Величкина Дарья (Калужская обл.)
3 место — Сюрсина Екатерина (Ярославская обл.)
 
 Категория 200+ ед. девушки (2001-2001 г.р.)
1 место — Хайдукова Мария (Ярославская обл.)
 
 Категория 230 юниоры (1999-2000 г.р.)
1 место — Гасанов Эльвин (Ивановская обл.) 
2 место — Дворников Лев (Московская обл.)
3 место — Зиятдинов Тимур (г. Москва)
 
 
 
Категория 240 юниоры (1999-2000 г.р.)
1 место — Аристов Вадим (Ярославская обл.)
2 место — Кузьмин Виталий (Калужская обл.)
3 место — Токарь Даниил (Костромская обл.)
 
Категория 250 юниоры (1999-2000 г.р.)
1 место — Кудрявцев Александр (Ивановская обл.)
2 место — Солуянов Максим (Калужская обл.)
 
 Категория 260 юниоры (1999-2000 г.р.)
1 место — Харитонов Илья (Московская обл.)
2 место — Лазарев Александр (Костромская обл.)
3 место — Заичка Влад (г. Москва)
 
 Категория 270 юниоры (1999-2000 г.р.)
1 место — Пилант Иван (Костромская обл.)
 
Категория абс. юниорки (1999-2000 г.р.)
1 место — Носкова Виктория (Ивановская обл.)
2 место — Зуйкова Татьяна (Ярославская обл.)
3 место — Чолокьян Марина (Владимирская обл.)
 
 
 
Категория 230 мужчины (1998 г.р. и ст.)
1 место — Холов Камилджон (Московская обл.)
2 место — Денчикм Сергей (Московская обл.)
3 место — Фартусов Денис (Ульяновская обл.)
 
 
 
Категория 240 мужчины (1998 г.р. и ст.)
1 место — Кургузов Роман (Воронежская обл.)
2 место — Сулейманов Илес (Ярославская обл.)
3 место — Никитин Артем (Ярославская обл.)
 
 
 
Категория 250 мужчины (1998 г.р. и ст.)
1 место — Иманов Гаман (Ярославская обл.)
2 место — Козлов Василий (г. Санкт-Петербург)
3 место — Мащенко Яков (Ульяновская обл.)
 
 
 
Категория 260 мужчины (1998 г.р. и ст.)
1 место — Шибаев Роман (Ярославская обл.)
2 место — Борисов Александр (г. Москва)
3 место — Подрез Дмитрий (Ярославская обл.)
 
 
 
Категория 270 мужчины (1998 г.р. и ст.)
1 место — Гущин Максим (Ярославская обл.)
2 место — Баранов Иван (Ярославская обл.)
3 место — Мурый Владимир ( г. Москва)
 
 
 
Категория женщины абс. (1998 г.р. и ст.)
1 место — Потокова Светлана (Московская обл.)
2 место — Левая Татьяна (Ульяновская обл.)
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/05/110683.html
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