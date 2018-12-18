Национальная команда России завоевала 12 медалей на V чемпионате мира по куда, который проходил в японском городе Нагоя. В копилке российской команды семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.
Результаты:
230 единиц
1-е место: Владимир Мирошников (Ростов-на-Дону)
3-е место: Эдгар Колян (Иваново)
240 единиц
1-е место: Гегам Манавазян (Владивосток)
250 единиц
1-е место: Игорь Пермин (Владивосток)
2-е место: Роман Кулиев (Волгоград)
260 единиц
3-е место: Адам Халиев (Грозный)
270 единиц
1-е место: Константин Караульных (Владивосток)
2-е место: Андрей Черных (Владивосток)
270+ единиц
1-е место: Марат Алиасхабов (Калининград)
2-е место: Сергей Минаков (Москва)
Женщины 220 единиц
1-е место: Анастасия Мошкина (Ярославль)
2-е место: Кристина Сандркина (Ульяновск)
Женщины 220+ единиц
1-е место: Кристина Степанян (Москва)
2-е место: Александра Савичева (Владивосток)