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18.12.2018 12:00
Сборная России завоевала 13 медалей на чемпионате мира по кудо
Национальная команда России завоевала 12 медалей на V чемпионате мира по куда, который проходил в японском городе Нагоя. В копилке российской команды семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Результаты:

230 единиц
1-е место: Владимир Мирошников (Ростов-на-Дону)
3-е место: Эдгар Колян (Иваново)

240 единиц
1-е место: Гегам Манавазян (Владивосток)

250 единиц
1-е место: Игорь Пермин (Владивосток)
2-е место: Роман Кулиев (Волгоград)

260 единиц
3-е место: Адам Халиев (Грозный)

270 единиц
1-е место: Константин Караульных (Владивосток)
2-е место: Андрей Черных (Владивосток)

270+ единиц
1-е место: Марат Алиасхабов (Калининград)
2-е место: Сергей Минаков (Москва)

Женщины 220 единиц
1-е место: Анастасия Мошкина (Ярославль)
2-е место: Кристина Сандркина (Ульяновск)

Женщины 220+ единиц
1-е место: Кристина Степанян (Москва)
2-е место: Александра Савичева (Владивосток)
Города:
Нагоя
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/18/111142.html
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