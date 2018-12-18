Новости Сборная России завоевала 13 медалей на чемпионате мира по кудо Национальная команда России завоевала 12 медалей на V чемпионате мира по куда, который проходил в японском городе Нагоя. В копилке российской команды семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Результаты:

230 единиц 1-е место: Владимир Мирошников (Ростов-на-Дону) 3-е место: Эдгар Колян (Иваново)

240 единиц 1-е место: Гегам Манавазян (Владивосток)

250 единиц 1-е место: Игорь Пермин (Владивосток) 2-е место: Роман Кулиев (Волгоград)

260 единиц 3-е место: Адам Халиев (Грозный)

270 единиц 1-е место: Константин Караульных (Владивосток) 2-е место: Андрей Черных (Владивосток)

270+ единиц 1-е место: Марат Алиасхабов (Калининград) 2-е место: Сергей Минаков (Москва)

Женщины 220 единиц 1-е место: Анастасия Мошкина (Ярославль) 2-е место: Кристина Сандркина (Ульяновск)

Женщины 220+ единиц 1-е место: Кристина Степанян (Москва) 2-е место: Александра Савичева (Владивосток) Нагоя Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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