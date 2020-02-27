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27.02.2020 12:17
РСБИ
Результаты XXVII Чемпионата России по кудо
Технические результаты XXVII Чемпионата России по кудо, который проходил 23 февраля 2020 в Москве:

30 единиц
Новиков Дмитрий (ДВФО)
Липилин Андрей (ПФО)
Михайлюк Александр (ДВФО)

240 единиц
Сеидов Шамиль (ДВФО)
Токарь Даниил (ЦФО)
Мальковский Павел (ЦФО)

250 единиц
Козлов Василий (СЗФО)
Янчук Никита (ДВФО)
Цуркан Алексей (ЦФО)

260 единиц
Шибаев Роман (ЦФО)
Самаркин Виктор (ПФО)
Васильев Артем (ДВФО)

270 единиц
Хрисанов Сергей (Москва)
Иванов Константин (ДВФО)
Ладохин Егор (ДВФО)

Свыше 270 единиц
Меджидов Руслан (ПФО)
Сумин Владимир (Москва)
Бахтин Владимир (ДВФО)

Женщины 220 единиц
Степанян Кристина (Москва)
Носкова Виктория (ЦФО)
Булдакова Олеся (ДВФО)

Свыше 220 единиц
Савичева Александра (ДВФО)
Мошкина Анастасия (ЦФО)
Шевченко Ольга (ДВФО)
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/02/27/111381.html
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