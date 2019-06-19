категория 230 единиц
1-е место: Липилин Андрей (Ульяновск)
2-е место: Ибрагимов Евгений (Москва)
3-е место: Алиев Эльмар (Ярославль)
категория 240 единиц
1-е место: Мальковский Павел (Рыбинск)
2-е место: Сеидов Шамиль (Владивосток)
3-е место: Мезляков Артём (Ростов-на-Дону)
категория 250 единиц
1-е место: Козлов Василий (Череповец)
2-е место: Трофимов Александр (Санкт-Петербург)
3-е место: Цуркан Алексей (Рыбинск)
категория 260 единиц
1-е место: Шибаев Роман (Углич)
2-е место: Самаркин Виктор (Ульяновск)
3-е место: Васильев Артём (Владивосток)
категория 270 единиц
1-е место: Хрисанов Сергей (Москва)
2-е место: Дроздов Григорий (Ярославль)
3-е место: Мурый Владимир (Москва)
категория 270+ единиц
1-е место: Уткин Кирилл (Ярославль)
2-е место: Ларин Павел (Москва)
3-е место: Родионов Илья (Москва)
Абсолютная категория женщины
1-е место: Анастасия Мошкина (Ярославль)
2-е место: Степанян Кристина (Москва)
3-е место: Потокова Светлана (Фрязино)
Командный зачёт:
1-е место: ЦФО
2-е место: Москва
3-е место: ПФО
Приз за волю к победе: Козлов Василий (Санкт-Петербург).
Лучший боец турнира: Хрисанов Сергей (Москва).