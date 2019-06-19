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19.06.2019 19:29
Фото РСБИ
Результаты XIII Кубка России по кудо
В Москве прошли встречи XIII Кубка России по кудо. 

категория 230 единиц

1-е место: Липилин Андрей (Ульяновск)

2-е место: Ибрагимов Евгений (Москва)

3-е место: Алиев Эльмар (Ярославль)


категория 240 единиц

1-е место: Мальковский Павел (Рыбинск)

2-е место: Сеидов Шамиль (Владивосток)

3-е место: Мезляков Артём (Ростов-на-Дону)


категория 250 единиц

1-е место: Козлов Василий (Череповец)

2-е место: Трофимов Александр (Санкт-Петербург)

3-е место: Цуркан Алексей (Рыбинск)


категория 260 единиц

1-е место: Шибаев Роман (Углич)

2-е место: Самаркин Виктор (Ульяновск)

3-е место: Васильев Артём (Владивосток)


категория 270 единиц

1-е место: Хрисанов Сергей (Москва)

2-е место: Дроздов Григорий (Ярославль)

3-е место: Мурый Владимир (Москва)


категория 270+ единиц

1-е место: Уткин Кирилл (Ярославль)

2-е место: Ларин Павел (Москва)

3-е место: Родионов Илья (Москва)


Абсолютная категория женщины

1-е место: Анастасия Мошкина (Ярославль)

2-е место: Степанян Кристина (Москва)

3-е место: Потокова Светлана (Фрязино)


Командный зачёт:

1-е место: ЦФО

2-е место: Москва

3-е место: ПФО


Приз за волю к победе: Козлов Василий (Санкт-Петербург).

Лучший боец турнира: Хрисанов Сергей (Москва).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/19/111246.html
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