Новости Фото РСБИ Результаты XIII Кубка России по кудо

категория 230 единиц

1-е место: Липилин Андрей (Ульяновск)

2-е место: Ибрагимов Евгений (Москва)

3-е место: Алиев Эльмар (Ярославль)



категория 240 единиц

1-е место: Мальковский Павел (Рыбинск)

2-е место: Сеидов Шамиль (Владивосток)

3-е место: Мезляков Артём (Ростов-на-Дону)



категория 250 единиц

1-е место: Козлов Василий (Череповец)

2-е место: Трофимов Александр (Санкт-Петербург)

3-е место: Цуркан Алексей (Рыбинск)



категория 260 единиц

1-е место: Шибаев Роман (Углич)

2-е место: Самаркин Виктор (Ульяновск)

3-е место: Васильев Артём (Владивосток)



категория 270 единиц

1-е место: Хрисанов Сергей (Москва)

2-е место: Дроздов Григорий (Ярославль)

3-е место: Мурый Владимир (Москва)



категория 270+ единиц

1-е место: Уткин Кирилл (Ярославль)

2-е место: Ларин Павел (Москва)

3-е место: Родионов Илья (Москва)



Абсолютная категория женщины

1-е место: Анастасия Мошкина (Ярославль)

2-е место: Степанян Кристина (Москва)

3-е место: Потокова Светлана (Фрязино)



Командный зачёт:

1-е место: ЦФО

2-е место: Москва

3-е место: ПФО



Приз за волю к победе: Козлов Василий (Санкт-Петербург).

Лучший боец турнира: Хрисанов Сергей (Москва). В Москве прошли встречи XIII Кубка России по кудо. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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