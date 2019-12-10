Команда "Валькирия" стала победителем турнира по петанку

Команда "Валькирия" выиграла турнир по петанку в дисциплине тройки у женщин, который проходил 1 декабря в Москве. В ее состав вошли Елена Байкова, Анна Корниевская, Юлия Петрушко и Юлия Шафенкова.





Второе место заняла команда «Черная Мамба» (Татьяна Казанцева, Маргарита Курбанова, Елена Артюхина, Светлана Алкина).