Новости Стал известен состав сборной России на Чемпионат мира по петанку 10 февраля в Калуге в ходе отборочных соревнований определился состав сборная России по петанку на Чемпионат мира в трех дисциплинах - теты, дуплеты, дуплеты-микст.

В состав сборной вошли победители отбора - Евгений Гулинин, Ольга Дубовицкая, Дмитрий Жилин, Лариса Санникова.

Чемпионат мира пройдет с 2 по 5 мая в испанской Альмерии.

Альмерия Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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