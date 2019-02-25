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25.02.2019 13:44
Стал известен состав сборной России на Чемпионат мира по петанку
10 февраля в Калуге в ходе отборочных соревнований определился состав сборная России по петанку на Чемпионат мира в трех дисциплинах - теты, дуплеты, дуплеты-микст.
В состав сборной вошли победители отбора - Евгений Гулинин, Ольга Дубовицкая, Дмитрий Жилин, Лариса Санникова.
Чемпионат мира пройдет с 2 по 5 мая в испанской Альмерии.
Города:
Альмерия
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/02/25/111174.html
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