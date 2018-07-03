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Результаты Открытого Кубка Москвы по петанку - этапа отбора на индивидуальный чемпионат Европы

10-12 июня в Москве в парке Кузьминки прошел традиционный рейтинговый турнир по петанку – Открытый кубок Москвы. Особенностью данного турнира явилось то, что теты проводились отдельно для мужчин и женщин и являлись этапом отбора на индивидуальный чемпионат Европы.





Первый день – триплеты:

1. «ААА+»

2. «Унисон»

3. «Петроград»





Второй день - теты:

Женщины –

1. Бублик

2. Байкова

3. Артюхина





Мужчины

1. Судник

2. Комаров

3. Гришков





Третий день: коммерческие дуплеты: 1.Давыдов, Судник





Таким образом первые два места в соревнованиях триплетов занял клуб «Сокол», что говорит о качественной подготовке клуба к Еврокапу и не может не радовать.



