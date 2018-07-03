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03.07.2018 13:51
Фото http://www.petanque.ru/
Результаты Открытого Кубка Москвы по петанку - этапа отбора на индивидуальный чемпионат Европы
10-12 июня в Москве в парке Кузьминки прошел традиционный рейтинговый турнир по петанку – Открытый кубок Москвы. Особенностью данного турнира явилось то, что теты проводились отдельно для мужчин и женщин и являлись этапом отбора на индивидуальный чемпионат Европы. 

Первый день – триплеты: 
1. «ААА+»
2. «Унисон»
3. «Петроград»

Второй день - теты: 
Женщины – 
1. Бублик
2. Байкова
3. Артюхина 

 Мужчины
1. Судник
2. Комаров
3. Гришков

Третий день: коммерческие дуплеты: 1.Давыдов, Судник 

 Таким образом первые два места в соревнованиях триплетов занял клуб «Сокол», что говорит о качественной подготовке клуба к Еврокапу и не может не радовать. 

У мужчин весь пьедестал заняли ветераны. Если сюда добавить кубок Б Евгения Денисова, то успех ветеранов абсолютный. Виктор Судник вернул себе первенство спустя 4 года.  
Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/03/110979.html
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