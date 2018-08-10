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10.08.2018 09:24
петанк
Турнир по петанку на Кубок МО Петергоф состоялся в июле
21 и 22 июля состоялся еще один рейтинговый турнир- XVI ежегодный турнир на Кубок МО Петергоф. В этом году соревнования прошли в историческом центре Петергофа, на дорожках парка. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из России, Эстонии, Швеции и Марокко. 

Первый день – триплеты: первое место Экип Каскет в составе Петр Колпаков (СПб), Сергей Капран (Ставрополь) и Приит Коппел (Таллинн). На втором месте Александр и Кристина Агаповы (Москва) и Евгений Дурынчев (Десногорск). На третьем месте команда в составе Руслан Светличный, Надежда Кирдеева (Петергоф) и Андрей Африкантов (СПб), обыгравшая Игоря Костина, Елену Тюрину (Москва) и Максима Мельникова. 

Второй день- дуплеты: первое место – “Ведерники” Евгений и Татьяна Дурынчевых из Десногорска. На втором месте Виктор и Антон Анухины из Вологды, на третьем Николай Федотов (СПб) и Вера Мирошниченко (Петергоф). 

Источник http://www.petanque.ru/.
Города:
Петергоф
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/10/111033.html
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