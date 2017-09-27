27.09.2017 14:56
Фото Федерация петанка и боулспорта России
Определились победители чемпионата России по петанку
В СОК Смена под Смоленском завершился чемпионата России по петанку среди триплетов. В этом сезоне за победу боролись 16 команд из разных регионов РФ.
Впервые в своей истории золотые награды турнира завоевала команда Унисон, Бадди стала второй, тройку призеров замкнула команда ААА. В кубке регионов победили Коммандос 23.
Также в эти проходил чемпионат России по тиру.В нем участвовал 31 человек. Лучший промежуточный результат показал Дмитрий Жилин (38), а чемпионом стал Сергей Гришков. 2 место - Олег Петров, 3-е - Дмитрий Жилин.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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