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27.09.2017 14:56
Фото Федерация петанка и боулспорта России
Определились победители чемпионата России по петанку
В СОК Смена под Смоленском завершился чемпионата России по петанку среди триплетов. В этом сезоне за победу боролись 16 команд из разных регионов РФ.

Впервые в своей истории золотые награды турнира завоевала команда Унисон, Бадди стала второй, тройку призеров замкнула команда ААА. В кубке регионов победили Коммандос 23.

Также в эти проходил чемпионат России по тиру.В  нем участвовал 31 человек. Лучший промежуточный результат показал Дмитрий Жилин (38), а чемпионом стал Сергей Гришков. 2 место - Олег Петров, 3-е - Дмитрий Жилин.
Города:
Смоленск
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/27/110677.html
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