Фото Федерация петанка и боулспорта России

Определились победители чемпионата России по петанку

В СОК Смена под Смоленском завершился чемпионата России по петанку среди триплетов. В этом сезоне за победу боролись 16 команд из разных регионов РФ.





Впервые в своей истории золотые награды турнира завоевала команда Унисон, Бадди стала второй, тройку призеров замкнула команда ААА. В кубке регионов победили Коммандос 23.



