Сборная России стала победителем чемпионата мира по спортивному бриджу, который проходил в китайском городе Ухань. Россия оказалась представлена в трех категориях, за исключением ветеранов. Согласно формуле чемпионата мира, сначала 24 команды восемь дней играют круговой турнир, по итогам которого 8 команд выходят в стадию плей-офф и начинают двухдневные матчи на выбывание.
Полные результаты турнира
Бермудский кубок. Открытые сборные
1 Польша
2 Нидерланды
3 Норвегия
Кубок Уханя. Микстовые сборные
1 Россия
2 США
3 Румыния
Кубок Венеции. Женские сборные
1 Швеция
2 Китай
3 Англия
Трофей д’Орси. Сеньорские сборные
1 Дания
2 Англия
3 Индия