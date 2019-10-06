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06.10.2019 22:57
Сборная России завоевала золото чемпионата мира по спортивному бриджу
Сборная России стала победителем чемпионата мира по спортивному бриджу, который проходил в китайском городе Ухань. Россия оказалась представлена в трех категориях, за исключением ветеранов. Согласно формуле чемпионата мира, сначала 24 команды восемь дней играют круговой турнир, по итогам которого 8 команд выходят в стадию плей-офф и начинают двухдневные матчи на выбывание. 

Полные результаты турнира
 
Бермудский кубок. Открытые сборные
1 Польша
2 Нидерланды
3 Норвегия
 
Кубок Уханя. Микстовые сборные
1 Россия
2 США
3 Румыния
 
Кубок Венеции. Женские сборные
1 Швеция
2 Китай
3 Англия
 
Трофей д’Орси. Сеньорские сборные
1 Дания
2 Англия
3 Индия
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/10/06/111299.html
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