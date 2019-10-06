Новости Сборная России завоевала золото чемпионата мира по спортивному бриджу Сборная России стала победителем чемпионата мира по спортивному бриджу, который проходил в китайском городе Ухань. Россия оказалась представлена в трех категориях, за исключением ветеранов. Согласно формуле чемпионата мира, сначала 24 команды восемь дней играют круговой турнир, по итогам которого 8 команд выходят в стадию плей-офф и начинают двухдневные матчи на выбывание.

Полные результаты турнира Бермудский кубок. Открытые сборные 1 Польша 2 Нидерланды 3 Норвегия Кубок Уханя. Микстовые сборные 1 Россия 2 США 3 Румыния Кубок Венеции. Женские сборные 1 Швеция 2 Китай 3 Англия Трофей д’Орси. Сеньорские сборные 1 Дания 2 Англия 3 Индия Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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