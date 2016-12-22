Новости Андрей Воронов, фото с bridge.tlt.ru Андрей Воронов победил в чемпионате России по спортивному бриджу Индивидуальный чемпионат России по спортивному бриджу состоялся в Москве 17-18 декабря.



Победителем турнира стал Андрей Воронов из Москвы. Его результат по итогам 31 тура - 57.76%. Серебряную медаль завоевал москвич Григорий Андронов (54.69), бронзовую - ещё один представитель столицы Аркадий Белинков (54.21).



В десятку сильнейших вошли также москвич Витольд Слива (53.69), Алексей Зайцев из Нижнего Новгорода (53.63), Михаил Бакал из Самары (53.59), Андрей Гордеев из Перми (53.57), москвич Александр Татаркин (52.77), петербуржец Владимир Харламов (51.92) и москвич Владимир Татаркин (51.05), - сообщает сайт Федерации спортивного бриджа России.

Москва Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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