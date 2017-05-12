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12.05.2017 21:33
Команды "Громов", "Бабочка с ХК", пары Громов/Орлов и Зелянин/Смирнов победили в Кубке России по спортивному бриджу
Двадцать шестой розыгрыш Кубка России по спортивному бриджу состоялся в Челябинске. 

Победу в командном турнире одержала команда "Громов" (Григорий Андронов, Андрей Громов, Олег Казанцев, Георгий Матушко, Сергей Орлов, Юрий Хохлов). На втором месте "Reconstruction" (Валентин Кычанов, Вадим Рапопорт, Владимир Родин, Филипп Солодарь). Замкнул тройку призёров "Циркъ" (Владимир Андреев, Андрей Воронов, Александр Исаев, Дмитрий Рогов, Витольд Слива, Евгений Солнцев). 

В паттоне победила команда "Бабочка с ХК" (Михаил Бакал, Ольга Воробейчикова, Алексей Герасимов, Алексей Зайцев, Игорь Погонов, Евгений Рудаков). На втором месте "Шанс3" (Константин Гарусов, Андрей Гладченко, Яков Иткис, Марина Келина, Дмитрий Лобов, Никита Малиновский). На третьей позиции "Носороги" (Павел Воробей, Мария Лебедева, Дмитрий Прохоров, Игорь Хазанов). 

Победителями парного турнира стали Андрей Громов и Сергей Орлов, вторыми финишировали Владимир Родин и Филипп Солодарь, третьими - Георгий Матушко и Юрий Хохлов. 

Мемориал Сергея Кирича выиграли Роман Зелянин и Лев Смирнов, на втором месте Александр Исаев и Яков Иткис, на третьем - Дмитрий Лобов и Никита Малиновский. 

Города:
Челябинский городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/12/110351.html
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