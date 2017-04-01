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01.04.2017 23:41
бридж, фото с ncor.ru
Команда "Vitas" и пара Елена Рудакова/Евгений Рудаков - победители микстового чемпионата России по спортивному бриджу
Двадцать второй микстовый чемпионат России по спортивному бриджу состоялся в Звенигороде (Московская область). 

Чемпионский титул в парном турнире завоевали Елена Рудакова и Евгений Рудаков, показав по итогам двадцати туров результат 59.68%. Вторыми финишировали Мария Лебедева и Игорь Хазанов (55.68), третьими - Ольга Галактионова и Сергей Столбовский (55.33). В десятку также вошли Мария Монакова/Андрей Шуднев (55.18), Анна Гулевич/Георгий Матушко (53.78), Анна Стефанова/Вадим Рапопорт (52.85), Екатерина Осинова/Антон Осипов (52.84), Диана Рахмани/Дмитрий Прохоров (52.79), Мария Потёмкина/Аркадий Белинков (52.75) и Мария Яковлева/Денис Добрин (52.40). 

Победу в командном турнире одержала команда "Vitas" в составе Виктории Громовой, Андрея Громова, Татьяны Пономарёвой и Витаутаса Вайникониса, переиграв в финале команду "Галактионова" (Ольга Галактионова, Сергей Столбовский, Светлана Зенкевич, Владимир Рекунов) со счётом 67:42.9. 
В полуфиналах "Vitas" обыграл команду "42v.2" (Татьяна Гулевич, Георгий Матушко, Ольга Павлушко, Сергей Орлов, Елена Хоничева, Виталий Ручка) со счётом 51.0:19.2, а "Галактионова" переиграла "Смарт28" (Татьяна Нохаева, Константин Перехрест, Татьяна Перекатова, Павел Гомеров) - 30.4:27.0. 

Города:
Звенигород, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/01/110208.html
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