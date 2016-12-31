Новости Сергей Столбовский, фото с bridgesport.ru Сергей Столбовский победил в чемпионате Санкт-Петербурга по спортивному бриджу Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному бриджу завершился 24 декабря.



Чемпионский титул завоевал Сергей Столбовский, показав результат 60.71 очка. Серебро завоевал Александр Данилевский (58.40), бронзу - Николай Зинковский (57.47).



В десятку сильнейших также вошли Виктор Коган (57.16), Владимир Харламов (56.85), Александр Сербин (56.08), Алексей Рыбников (55.93), Сергей Гуреев из Нижнего Новгорода (55.62), Александр Алексеев (55.15) и Игорь Ковальков (54.85), - сообщает сайт Федерации спортивного бриджа России.



Санкт-Петербург Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/31/109883.html