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31.12.2016 12:46
Сергей Столбовский, фото с bridgesport.ru
Сергей Столбовский победил в чемпионате Санкт-Петербурга по спортивному бриджу
Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному бриджу завершился 24 декабря.

Чемпионский титул завоевал Сергей Столбовский, показав результат 60.71 очка. Серебро завоевал Александр Данилевский (58.40), бронзу - Николай Зинковский (57.47).

В десятку сильнейших также вошли Виктор Коган (57.16), Владимир Харламов (56.85), Александр Сербин (56.08), Алексей Рыбников (55.93), Сергей Гуреев из Нижнего Новгорода (55.62), Александр Алексеев (55.15) и Игорь Ковальков (54.85), - сообщает сайт Федерации спортивного бриджа России.

Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/31/109883.html
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