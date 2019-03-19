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Red Bull Flugtag отметит своё десятилетие в России 28 июля

28 июля 2019 года фестиваль самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag отметит десятилетие в России. По традиции, участники будут соревноваться в дальности полета, креативности своих конструкций и фееричности выступления команды.





Международный фестиваль Red Bull Flugtag (что значит «день полетов») пришел в Россию в 2009 году и с тех пор каждые два года собирает самых смелых пилотов, которые не боятся сесть за штурвал самодельного летательного аппарата и намочить штаны на глазах многотысячной толпы. За это время в фестивале приняли участие две сотни команд, а их шоу увидели более 350 000 зрителей.



