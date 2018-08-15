В Тюмени состоялся экстремальный забег «Стальной характер»

В Тюмени 11 августа состоялся экстремальный забег «Стальной характер», в котором приняли участие более 4000 селовек. Участники могли выбрать протяженность трассы, бежать индивидуально или с командой, попробовать себя в категории «Любители» или «Профессионалы». Профи бежали 10 километров с 25 испытаниями и фиксацией времени.





Победителям на преодоление трассы понадобилось меньше часа. Поразительная ситуация сложилась в итоговой таблице у мужчин – Валерий Чебруков отстал от лидера забега на каких-то 0,2 секунды. Первое место со временем 43 минуты 46,8 секунды занял Иван Дегтярев. Третьим стал Сергей Севрюгин. У женщин быстрее всех оказалась Нигина Тухтаева, у которой забег занял 49 минут 19 секунд. Второе место у Марии Козар. Третье место заняла Дарья Линова.













Наряду с водными испытаниями участников забега по традиции ждала непростая трасса: любителям экстрима предстояло окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, взобраться на стену, прыгнуть с большой высоты, бежать, идти, ползти, тащить за собой товарищей по команде или просто случайных попутчиков, которых оставят силы. Профессионалам и вовсе пришлось преодолевать дистанцию под дождем, будто сама природа проверяла их на прочность. Задачи обогнать всех и победить многие команды перед собой не ставили. Главная цель экстремального забега – пройти все испытания, проверить себя, побороть страхи и обзавестись новыми друзьями.



