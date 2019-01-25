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25.01.2019 12:38
Фото ria.ru
На курорте «Игора» пройдёт этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках
25-26 января на всесезонном курорте «Игора» в 50 км от Санкт-Петербурга уже во второй раз пройдёт этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках – одному из самых красивых и динамично развивающихся зимних видов спорта, в котором принимают участие сотни спортсменов-экстремалов со всего мира. Уже в ближайшие годы скоростной спуск на коньках может войти в число олимпийских видов спорта. 

В этом году в связи с новой системой проведения соревнований турнир на курорте «Игора» пройдёт в новом формате ATSX 500, по уровню сложности превосходящем соревнования прошлого года, что, несомненно, повысит зрелищность ледовых баталий. 

Специально построенная для этапа чемпионата мира ледовая трасса на курорте «Игора» на 40 метров длиннее, чем в 2018 году, и составляет 340 метров. Она расположена вблизи Ледового дворца, откуда открывается красивый вид на весь трек. Скоростная трасса содержит как техничные элементы, так и быстрые повороты, не прощающие ошибок. Перепад высот на трассе составляет 35 метров. 

В прошлом году лучшим среди мужчин на российском этапе Кубка мира на курорте «Игора» стал швейцарец Патрик Мерц. В женском зачёте петербурженка Елена Иванова будет защищать свой прошлогодний титул – именно трасса на курорте «Игора» в соревнованиях RIDERS CUP 2018 года стала для неё счастливой и принесла первую в её карьере победу. 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/01/25/111159.html
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