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18.12.2016 16:12
Австриец Марко Даллаго выиграл стартовый этап чемпионата мира в скоростном спуске на коньках
ВАГРАЙН-КЛЯЙНАРЛЬ (Австрия) – Даллаго, ставший чемпионом мира в 2014 году, триумфально возвратился на лёд после серии травм, опередив 144 конкурентов из 20 стран на специально подготовленной трассе в австрийском горнолыжном курорте Ваграйн-Кляйнарль. Марко доминировал на протяжении четырех из пяти раундов. Лишь стадию 1/16 финала он преодолел со второго места, уступив россиянину Герману Титову из-за падения на самом старте забега. Поднявшись, Даллаго включил максимальную скорость и завоевал вторую позицию в самом финишном створе.

“Вечер начался не очень здорово. Но это лишь подтверждает, что никогда не надо сдаваться! Я уже было подумал, что всё кончено, но оказалось, что я способен догнать ушедших в отрыв парней. Борьба на финише была очень тяжёлой. Кажется, я опредил соперника в борьбе за второе место всего сантиметров на 10!”

Сенсацией стал прорыв на второе место эстонца Марка Тару. Третье место на подиуме досталось французу Тристану Дугердилю.

Из 10 россиян, приехавших на гонку в Ваграйне, сито квалификации удалось преодолеть восьмерым, а четверо – Денис Новожилов, Павел Крюков, Герман Титов и Андрей Антипов – пробились и в топ-32. Лучший результат из российских атлетов показал действующий чемпион России Денис Новожилов, занявший высокое седьмое место и имевший реальные шансы на выход в финал.

Следующий этап чемпионата мира в скоростном спуске на коньках Red Bull Crashed Ice состоится в Марселе 13-14 января. Впервые в истории гонка пройдет на побережье Средиземного моря и финиширует в историческом Старом порту Марселя.

Результаты

Мужчины: 1. Марко Даллаго (Австрия), 2. Марк Тару (Эстония), 3. Тристан Дугердиль (Франция), 4. Стивен Кокс (Канада), 5.Паком Шмитт (Франция), 6. Микаэль Йоханссон (Швеция), 7. Денис Новожилов (Россия), 8. Йони Сааринен (Финляндия), 9. Килиан Браун (Швейцария), 10. Джим де Паоли (Швейцария).

Женщины: 1. Вероника Виндиш (Австрия), 2. Мишель Ной (Голландия), 3. Анаиз Моранд (Швейцария), 4. Юнко Ямамото (Япония), 5. Алиса Зенц (Австрия).
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/18/109837.html
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