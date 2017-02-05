Россияне заняли весь пьедестал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup
В субботу 4 февраля в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева (Московская область, Дмитровский район, д. Шуколово) состоялся этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup. Весь пьедестал почета заняли российские спортсмены.
Заявки на участие в этапе чемпионата мира прислали более 100 участников из 14 стран – России, Австрии, Белоруссии, Германии, Канады, Колумбии, Нидерландов, Польши, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии. В итоге в финале приняли участие четверо россиян. Победителем стал Герман Титов, опередивший на финише Дениса Новожилова и Дмитрия Мурлычкина.
Специально для этапа чемпионата мира был построен трек общей длинной 400 метров с перепадом высот 40 м. С самого начала атлетам пришлось столкнуться с полуметровой ступенькой, спрыгнуть с которой под силу не каждому, но тех, кто преодолел свой страх, ждали 200 м сумасшедшей скорости, резкий разворот и нелюбимые многими тройные волны. В самой середине трассы впервые в истории вида спорта появился уникальный элемент «Русская коса», представляющий собой 2 пересекающиеся траектории. Участникам было необходимо выбрать оптимальную траекторию – либо уйти вверх на небольшой трамплин, что даёт преимущество в скорости на выходе, либо выбрать более легкий путь - нижнюю часть косы, но столкнуться с неожиданными препятствиями в конце элемента.