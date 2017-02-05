Скоростной спуск на коньках

Россияне заняли весь пьедестал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup

В субботу 4 февраля в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева (Московская область, Дмитровский район, д. Шуколово) состоялся этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup. Весь пьедестал почета заняли российские спортсмены.





Заявки на участие в этапе чемпионата мира прислали более 100 участников из 14 стран – России, Австрии, Белоруссии, Германии, Канады, Колумбии, Нидерландов, Польши, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии. В итоге в финале приняли участие четверо россиян. Победителем стал Герман Титов, опередивший на финише Дениса Новожилова и Дмитрия Мурлычкина.



