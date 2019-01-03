В декабре в Гонконге состоялся чемпионат мира по боулингу, Россию на котором представляли шесть спортсменов.
Личные соревнования, место из 265 участников
Андреев Сергей 191/265
Васекин Александр 111/265
Медведицков Александр 205/265
Cемёнов Иван 132/265
Окороков Максим 121/265
Паршуков Алексей 23/265
Парные соревнования, место из 132 пар
Васекин Александр, Паршуков Алексей – 36/132
Окороков Максим, Семёнов Иван – 55/132
Андреев Сергей, Медведицков Александр – 99/132
Командные соревнования (3 человека)
Андреев Сергей, Медведицков Александр, Семёнов Иван – 42/86
Васекин Александр, Паршуков Алексей, Окороков Максим – 55/86
Командные соревнования (5 человек)
Андреев Сергей, Паршуков Алексей, Окороков Максим,
Семёнов Иван - Семёнов Иван (по 6 игр)
Медведицков Александр и Васекин Александр (по 3 игры) - 24/41.
Зачёт «All Events», место из всех 265 участников по 24 играм
Андреев Сергей 169/265
Васекин Александр 168/265
Медведицков Александр 205/265
Семёнов Иван 73/265
Окороков Максим 115/265
Паршуков Алексей 97/265
В зачёте «Masters» (лучшие 24 участника) наши не выступали.