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03.01.2019 10:40
Итоги чемпионата мира по боулингу в Гонконге
В декабре в Гонконге состоялся чемпионат мира по боулингу, Россию на котором представляли шесть спортсменов.

Личные соревнования, место из 265 участников

Андреев Сергей 191/265

Васекин Александр 111/265

Медведицков Александр 205/265 

Cемёнов Иван 132/265

Окороков Максим 121/265

Паршуков Алексей 23/265

Парные соревнования, место из 132 пар

Васекин Александр, Паршуков Алексей – 36/132

Окороков Максим, Семёнов Иван – 55/132

Андреев Сергей, Медведицков Александр – 99/132

Командные соревнования (3 человека)

Андреев Сергей, Медведицков Александр, Семёнов Иван – 42/86

Васекин Александр, Паршуков Алексей, Окороков Максим – 55/86

Командные соревнования (5 человек)

Андреев Сергей, Паршуков Алексей, Окороков Максим,

Семёнов Иван - Семёнов Иван (по 6 игр)

Медведицков Александр и Васекин Александр (по 3 игры) - 24/41.

Зачёт «All Events», место из всех 265 участников по 24 играм

Андреев Сергей 169/265

Васекин Александр 168/265

Медведицков Александр 205/265

Семёнов Иван 73/265

Окороков Максим 115/265

Паршуков Алексей 97/265

В зачёте «Masters» (лучшие 24 участника) наши не выступали.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/01/03/111147.html
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