Новости Шесть спортсменов представляют Россию на чемпионате мира по боулингу С 24 ноября по 5 декабря в Гонконге (Китай) проходит чемпионат мира по боулингу среди мужчин. На турнире выступят представители 47 стран.

Россию на ЧМ представляют:

Андреев Сергей

Васекин Александр

Медведицков Александр

Окороков Максим

Паршуков Алексей

Семёнов Иван

Гонконг Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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