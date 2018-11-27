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27.11.2018 18:53
Шесть спортсменов представляют Россию на чемпионате мира по боулингу
С 24 ноября по 5 декабря в Гонконге (Китай) проходит чемпионат мира по боулингу среди мужчин. На турнире выступят представители 47 стран.
Россию на ЧМ представляют:
Андреев Сергей
Васекин Александр
Медведицков Александр
Окороков Максим
Паршуков Алексей
Семёнов Иван
Города:
Гонконг
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/27/111125.html
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