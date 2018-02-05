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05.02.2018 19:33
Клуб "Филадельфия Иглз" выиграл Супербоул
Команда "Филадельфия Иглз" выиграла матч за Супербоул - главный трофей в Национальной футбольной лиге (НФЛ) по американскому футболу. Соперником "Иглз" был "Нью-Ингленд Пэтриотс".

Встреча состоялась в Миннеаполисе и завершилась со счетом 1:33 в пользу "Филадельфии", которая ранее выходила в финал в 1981 и 2005 годах.

"Филадельфия" становилась чемпионом НФЛ в 1948, 1949 и 1960 годах, когда матч за Супербоул еще не проводился.
Города:
Миннеаполис
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/05/110807.html
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