Клуб "Филадельфия Иглз" выиграл Супербоул

Команда "Филадельфия Иглз" выиграла матч за Супербоул - главный трофей в Национальной футбольной лиге (НФЛ) по американскому футболу. Соперником "Иглз" был "Нью-Ингленд Пэтриотс".





Встреча состоялась в Миннеаполисе и завершилась со счетом 1:33 в пользу "Филадельфии", которая ранее выходила в финал в 1981 и 2005 годах.



