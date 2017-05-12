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12.05.2017 21:24
"Патриоты", "Спартанцы" и "Грифоны" победили в стартовых матчах Лиги американского футбола
Регулярный чемпионат 2017 года стартовал в Лиге американского футбола. 

В дивизионе "Премьер" выступают "Бунтари" (Ярославль), "Витязь" (Подольск), "Грифоны" (Санкт-Петербург), "Медведи" (Москва), "Патриоты" (Москва), "Северный Легион" (Санкт-Петербург), "Спартанцы" (Москва) и "Юнайтед" (Москва). 

Дивизион "Волга" составили "Буревестники" (Самара), "Сталевары" (Ижевск) и "Стальные Тигры" (Пермь), дивизион "Урал" - "Волки" (Астана), "Танки" (Челябинск), "Уральские Молнии" (Екатеринбург) и "Южно-Уральские Скауты" (Челябинск), дивизион "Север" - "Драконы" (Москва), "Карельские Оружейники" (Петрозаводск), "Киборги" (Обнинск), "МЧС" (Санкт-Петербург) и "Носороги" (Череповец). 

В стартовых матчах дивизиона "Премьер" столичные "Спартанцы" обыграли подольский "Витязь" - 33:12, петербургские "Грифоны" одолели столичный "Юнайтед" - 10:0, а ярославские "Бунтари" крупно проиграли московским "Патриотам" - 0:50.

Результаты в остальных дивизионах таковы: 

"Север". "Носороги" (Череповец) - "МЧС" (Санкт-Петербург) 19:8, "Драконы" (Москва) - "Карельские Оружейники" (Петрозаводск) 9:14. 

"Урал". "Танки" (Челябинск) - "Южно-Уральские Скауты" (Челябинск) 47:0. 

"Волга". "Сталевары" (Ижевск) - "Стальные Тигры" (Пермь) 14:34. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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