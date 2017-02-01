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01.02.2017 16:44
фото с notey.com
Команда Американской футбольной конференции выиграла Матч всех звёзд НФЛ
Матч всех звёзд Национальной футбольной лиги по американскому футболу (Пробоул) состоялся в воскресенье, 29 января на стадионе "Цитрус Боул" в Орландо. Встречались команды Американской и Национальной футбольных конференций.

Первая четверть прошла без результативных действий. Уже через восемь секунд после старта второй четверти Дилэйни Уолкер выполнил тачдаун, а Джастин Такер одноочковой реализацией увеличил перевес команды Американской конференции до семи очков. На девятой минуте четверти счёт сравнялся после тачдауна в исполнении Дага Болдуина и реализации Мэтта Прейтера. Однако на 14-й минуте команда Американской конференции вновь повела после тачдауна Трэвиса Келсе и одноочковой реализации Такера.

На восьмой минуте третьей четверти, а затем на первой минуте заключительной 15-минутки Такер забил два филдгола и увеличил разницу в счёте до тринадцати очков. Отставание команды Национальной конференции сократил Прейтер, отметившийся филдголами на шестой и 11-й минутах четвёртой четверти. Тем не менее, победа осталась за сборной Американской конференции - 20:13.

MVP Матча всех звёзд в нападении был признан Трэвис Келсе, выступающий за "Канзас-Сити Чифс". В защите лучшим назван Александер Лоренцо из "Баффало Биллз".

Города:
Орландо
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/01/109992.html
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