Новости фото с notey.com Команда Американской футбольной конференции выиграла Матч всех звёзд НФЛ Матч всех звёзд Национальной футбольной лиги по американскому футболу (Пробоул) состоялся в воскресенье, 29 января на стадионе "Цитрус Боул" в Орландо. Встречались команды Американской и Национальной футбольных конференций.



Первая четверть прошла без результативных действий. Уже через восемь секунд после старта второй четверти Дилэйни Уолкер выполнил тачдаун, а Джастин Такер одноочковой реализацией увеличил перевес команды Американской конференции до семи очков. На девятой минуте четверти счёт сравнялся после тачдауна в исполнении Дага Болдуина и реализации Мэтта Прейтера. Однако на 14-й минуте команда Американской конференции вновь повела после тачдауна Трэвиса Келсе и одноочковой реализации Такера.



На восьмой минуте третьей четверти, а затем на первой минуте заключительной 15-минутки Такер забил два филдгола и увеличил разницу в счёте до тринадцати очков. Отставание команды Национальной конференции сократил Прейтер, отметившийся филдголами на шестой и 11-й минутах четвёртой четверти. Тем не менее, победа осталась за сборной Американской конференции - 20:13.



MVP Матча всех звёзд в нападении был признан Трэвис Келсе, выступающий за "Канзас-Сити Чифс". В защите лучшим назван Александер Лоренцо из "Баффало Биллз".



Орландо Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/01/109992.html