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06.02.2017 22:48
фото с si.com
"Нью-Ингленд Пэтриотс" стал чемпионом НФЛ, вырвав в Супербоуле победу у "Атланты Фэлконс"
51-й Супербоул - финальный матч чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу, в котором встречались "Атланта Фэлконс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс", состоялся в воскресенье в Хьюстоне (штат Техас).

Первая четверть прошла без результативных действий. Вторая 15-минутка стала ударной для "Атланты". Первый тачдаун исполнил Девонта Фримен, реализацией его подкрепил Дез Брайант. Второй занос сделал Остин Хупер с реализацией Брайанта. Третий тачдаун на счету Роберта Алфорда, и ещё одно очко за реализацию заработал Брайант. Стивен Гостковски размочил счёт, забил филдгол. В третьей четверти тачдаун Тэвина Коулмэна с реализацией Брайанта увеличили разницу до 25 очков. Однако затем Джеймс Уайт сделал первый тачдаун "Нью-Ингленда".

В четвёртой четверти второй филдгол забил Гостковски. Затем последовал тачдаун Дэнни Амендолы с двухочковой реализацией Уайта. На последней минуте основного времени уже Уайт исполнил занос, а Амендола принёс "Патриотам" два очка за реализацию, сравняв счёт - 28:28. На исходе четвёртой минуты овертайма ещё один тачдаун Уайта стал для "Нью-Ингленда" победным - 34:28.

Таким образом, "Нью-Ингленд Пэтриотс" стал пятикратным чемпионом НФЛ. Ранее "Патриоты" добивались такого успеха в 2002, 2004, 2005 и 2015 годах.

Самым ценным игроком (MVP) Супербоула в четвёртый раз в карьере признан квотербек "Пэтриотс" Том Брэди.     

"Атланта Фэлконс" - "Нью-Ингленд Пэтриотс" 28:34 ОТ (0:0, 21:3, 7:6, 0:19, 0:6)
6:0. Девонта Фримен, тачдаун, 17:45
7:0. Дез Брайант, 1-очковая реализация, 17:45
13:0. Остин Хупер, тачдаун, 21:12
14:0. Дез Брайант, 1-очковая реализация, 21:12
20:0. Роберт Алфорд, тачдаун, 27:39
21:0. Дез Брайант, 1-очковая реализация, 27:39
21:3. Стивен Гостковски, филдгол, 29:58
27:3. Тэвин Коулмэн, тачдаун, 36:29
28:3. Дез Брайант, 1-очковая реализация, 36:29
28:9. Джеймс Уайт, тачдаун, 42:54
28:12. Стивен Гостковски, филдгол, 50:16
28:18. Дэнни Амендола, тачдаун, 54:04
28:20. Джеймс Уайт, 2-очковая реализация, 54:04
28:26. Джеймс Уайт, тачдаун, 59:03
28:28. Дэнни Амендола, 2-очковая реализация, 59:03
28:34. Джеймс Уайт, тачдаун, 63:58. 

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Города:
Хьюстон
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/06/110009.html
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