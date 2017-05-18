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18.05.2017 00:03
Марио Мола, фото с triathlon.org
Марио Мола и Флора Даффи выиграли третий этап Мировой серии по триатлону, Игорь Полянский - восьмой
Третий этап Мировой серии по триатлону состоялся в субботу, 13 мая в японской Йокогаме. 

В мужской гонке победный дубль сделали испанские спортсмены. Победителем этапа стал Марио Мола, преодолевший дистанцию за 1 час 48 минут 15 секунд. Серебро завоевал Фернандо Аларза (1:48.23), бронза в активе норвежца Кристиана Блумменфельта (1:48.26). Лучший из россиян - Игорь Полянский финишировал восьмым (1:49.34), Дмитрий Полянский занял 31-е место (1:51.57), Александр Брюханков не смог добраться до финиша. 

Женскую гонку выиграла Флора Даффи с Бермудских островов, показав результат 1 час 56 минут 18 секунд. Серебро и бронза - у американок Кэти Заферес (1:58.09) и Кирстен Каспер (1:58.17). Елена Данилова - 27-я (2:01.26), Анастасия Горбунова - 34-я (2:03.33), Мария Шорец отстала на круг, Анастасия Абросимова не смогла завершить дистанцию. 
Города:
Иокогама
Персоны:
Брюханков Александр, Полянский Дмитрий
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/18/110371.html
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