Марио Мола, фото с triathlon.org

Марио Мола и Флора Даффи выиграли третий этап Мировой серии по триатлону, Игорь Полянский - восьмой

Третий этап Мировой серии по триатлону состоялся в субботу, 13 мая в японской Йокогаме.





В мужской гонке победный дубль сделали испанские спортсмены. Победителем этапа стал Марио Мола, преодолевший дистанцию за 1 час 48 минут 15 секунд. Серебро завоевал Фернандо Аларза (1:48.23), бронза в активе норвежца Кристиана Блумменфельта (1:48.26). Лучший из россиян - Игорь Полянский финишировал восьмым (1:49.34), Дмитрий Полянский занял 31-е место (1:51.57), Александр Брюханков не смог добраться до финиша.



