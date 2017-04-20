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20.04.2017 23:38
Мария Кошель, фото с fcpsr.ru
Мария Кошель завоевала золото юношеского чемпионата Европы по боулингу
Юношеский чемпионат Европы по боулингу проходил с 8 по 17 апреля в столице Финляндии Хельсинки. 

Мария Кошель стала первой чемпионкой континента в истории российского боулинга, одержав победу в абсолютном зачёте с суммой 3788 очков. Серебро завоевала Элисе Пиксила из Финляндии (3592), бронзу - Денисе Бланкензее из Нидерландов (3580). Дарья Миненко - 27-я (3253), Анастасия Фёдорова (3247), Мария Белинская - 31-я (3228). 

В личном турнире Кошель стала серебряным призёром, уступив в финальном матче датчанке Меган Дикай. Бронзовыми призёрами стали англичанка Лорна Скотт и Анна Петакова из Чехии. На предварительном этапе Кошель показала лучший результат (1286). Белинская заняла 13-е место (1143), Миненко - 26-е (1089), Фёдорова - 28-е (1083). 

В парном турнире Кошель и Миненко, составившие вторую команду России, стали бронзовыми призёрами, уступив в полуфинале первой сборной Норвегии. В другом полуфинале первая бельгийская пара была сильнее второй шведской, а в финале бельгийки взяли верх над норвежками. Белинская и Фёдорова заняли 13-е место. 

В командном турнире сборная России в составе Кошель, Фёдоровой, Белинской и Миненко заняла шестое место. В полуфиналах финская четвёрка обыграла голландскую, а англичанки были сильнее шведок. В финальном матче сборная Англии переиграла команду Нидерландов.

В абсолютном зачёте среди юношей всю тройку призёров составили финские спортсмены: Нико Оксанен (4187), Джессе Анокас (3974) и Пыры Пухаринен (3916). Алексей Степин - 22-й (3654), Максим Ландау - 36-й (3550), Максим Ерёменко - 65-й (3290), Андрей Бадин - 75-й (3115). 

В финале личного турнира швед Эмануэль Юнссон победил Оксанена. Бронзу завоевали немец Сидней Шрочк и словенец Зига Залар. Степин - 28-й (1226), Ландау - 29-й (1225), Ерёменко - 51-й (1154), Бадин - 79-й (986). 

В финале парного турнира первая команда Украины победила первую сборную Нидерландов. Бронзу завоевали первая финская пара и вторая команда Франции. Ландау и Степин в составе второй российской команды заняли 11-е место (2413), первая пара в составе Бадина и Ерёменко - 36-е (2124). 

В командном турнире победила сборная Швеции, взяв в финале верх над командой Финляндии. Бронза в активе сборных Дании и Словакии. Российская команда (Степин, Ландау, Ерёменко, Бадин) - 14-я (4481). 

Города:
Хельсинки
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/20/110284.html
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